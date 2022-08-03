Патрик — в прошлом известный футболист и тренер, а сейчас просто пьяница. Единственная работа, которую он может получить — это тренер любительской футбольной команды на севере Франции. Патрику в голову приходит гениальная мысль — пригласить бывших футбольных звезд, уже повесивших бутсы на гвоздь, в команду.

