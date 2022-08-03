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Команда мечты

Команда мечты (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Les seigneurs
Комедия, Спортивный93 мин12+

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О фильме

Патрик — в прошлом известный футболист и тренер, а сейчас просто пьяница. Единственная работа, которую он может получить — это тренер любительской футбольной команды на севере Франции. Патрику в голову приходит гениальная мысль — пригласить бывших футбольных звезд, уже повесивших бутсы на гвоздь, в команду.

Страна
Франция
Жанр
Комедия, Спортивный
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Команда мечты»