Команда мечты (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Les seigneurs
Комедия, Спортивный93 мин12+
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О фильме
Патрик — в прошлом известный футболист и тренер, а сейчас просто пьяница. Единственная работа, которую он может получить — это тренер любительской футбольной команды на севере Франции. Патрику в голову приходит гениальная мысль — пригласить бывших футбольных звезд, уже повесивших бутсы на гвоздь, в команду.
СтранаФранция
ЖанрКомедия, Спортивный
КачествоSD
Время93 мин / 01:33
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.4 IMDb
- Режиссёр
Оливье
Даан
- ХГАктёр
Хосе
Гарсия
- Актёр
Жан-Пьер
Марьель
- ФДАктёр
Франк
Дюбоск
- Актёр
Гад
Эльмалех
- ДСАктёр
Джои
Старр
- РБАктёр
Рамзи
Бедиа
- Актёр
Омар
Си
- СААктёр
Сами
Амезьян
- КБАктриса
Клементин
Баэр
- ФБАктриса
Фредерик
Бель
- ФдСценарист
Филипп
де Шоврон
- Сценарист
Оливье
Даан
- Сценарист
Исаак
Шарри
- Продюсер
Исаак
Шарри
- ЖАПродюсер
Жан-Ив
Асселин
- ДСАктёр дубляжа
Денис
Строев
- АВАктёр дубляжа
Александр
Воронов
- ИЖАктёр дубляжа
Иван
Жарков
- Актёр дубляжа
Михаил
Кшиштовский
- Актёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- ЖЛХудожница
Жижи
Лепаж