Колония Земля
Актёры и съёмочная группа фильма «Колония Земля»

Актёры и съёмочная группа фильма «Колония Земля»

Режиссёры

Эндрю Балек

Andrew Balek
Режиссёр
Джо Блэнд

Joe Bland
Режиссёр

Актёры

Грег Крик

Greg Kriek
АктёрSilas
Дэниэл Робак

Daniel Roebuck
АктёрSenator Tobias
Шон Кэнан

Sean Kanan
АктёрZeke
Джон Провост

Jon Provost
АктёрSpark
Луиз Барнс

Louise Barnes
АктрисаKelli
Джереми Уэллс

Jeremy John Wells
АктёрCyrus
Кэти Пернелл

Katy Purnell
АктрисаJessie
Майк Фергюсон

Mike Ferguson
АктёрGrom

Сценаристы

Джо Блэнд

Joe Bland
Сценарист

Продюсеры

Мишель Вега

Michele Kanan
Продюсер
Джо Блэнд

Joe Bland
Продюсер