Актёры и съёмочная группа фильма «Колокольчики»
Режиссёры
Актёры
АктёрMathias
Лайонел БэрриморLionel Barrymore
АктрисаCatharine
Кэролайн Фрэнсис КукCaroline Frances Cooke
АктёрJerome Frantz
Густав фон СейффертитцGustav von Seyffertitz
АктёрHans
Лоример ДжонстонLorimer Johnston
АктёрChristian (в титрах: Edward Phillips)
Эдди ФиллипсEddie Phillips
АктрисаAnnette
Лола ТоддLola Todd
АктёрThe Mesmerist
Борис КарлоффBoris Karloff
АктёрJethro Koweski / Baruch Koweski