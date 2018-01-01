Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Колокольчики»

Режиссёры

Джеймс Янг

James Young
Режиссёр

Актёры

Лайонел Бэрримор

Lionel Barrymore
АктёрMathias
Кэролайн Фрэнсис Кук

Caroline Frances Cooke
АктрисаCatharine
Густав фон Сейффертитц

Gustav von Seyffertitz
АктёрJerome Frantz
Лоример Джонстон

Lorimer Johnston
АктёрHans
Эдди Филлипс

Eddie Phillips
АктёрChristian (в титрах: Edward Phillips)
Лола Тодд

Lola Todd
АктрисаAnnette
Борис Карлофф

Boris Karloff
АктёрThe Mesmerist
Е. Элин Уоррен

E. Alyn Warren
АктёрJethro Koweski / Baruch Koweski

Сценаристы

Джеймс Янг

James Young
Сценарист