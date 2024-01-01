Фильм Коллекционер душ

Малайзия, 2006 год. Ли Хань работает уборщицей в женской школе, где учится её дочь Юйтун. Девочка не разговаривает, из-за чего над ней издеваются четыре старшеклассницы, в том числе дочь директора школы. Когда три из них бесследно исчезают, а тело директорской дочки падает с потолка актового зала прямо во время репетиции, Юйтун пропадает. Мисс Ли бросается разыскивать свою девочку и выясняет, что её похитил их новый подозрительный сосед, который недавно устроился в школу разнорабочим.



