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Кокоша - маленький дракон. Вкусный обед

Кокоша - маленький дракон. Вкусный обед (мультфильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Der kleine Drache Kokosnuss
Мультфильмы12 мин0+

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Сюжет

Дракончики Оскар и Кокоша – «белые вороны» на Острове Драконов. От своих собратьев они отличаются добротой и мечтательностью. Оскар – убежденный вегетарианец, а Кокоша грезит о крыльях и хочет улететь далеко-далеко. Однажды ребята решают покинуть родной остров и отправиться навстречу мечте.

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Информация

Страна
Германия
Качество
SD
Жанры
Мультфильмы

Рейтинг

7.2 IMDb