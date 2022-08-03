Кокоша - маленький дракон. Музыкальный ринг (фильм, 2015) смотреть онлайн

Дракончики Оскар и Кокоша – «белые вороны» на Острове Драконов. От своих собратьев они отличаются добротой и мечтательностью. Оскар – убежденный вегетарианец, а Кокоша грезит о крыльях и хочет улететь далеко-далеко. Однажды ребята решают покинуть родной остров и отправиться навстречу мечте.

