Кокоша - маленький дракон. Дневники принца

Кокоша - маленький дракон. Дневники принца (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Der kleine Drache Kokosnuss
Мультфильм11 мин0+

О фильме

Дракончики Оскар и Кокоша – «белые вороны» на Острове Драконов. От своих собратьев они отличаются добротой и мечтательностью. Оскар – убежденный вегетарианец, а Кокоша грезит о крыльях и хочет улететь далеко-далеко. Однажды ребята решают покинуть родной остров и отправиться навстречу мечте.

Страна
Германия
Жанр
Мультфильм
Качество
SD
Время
11 мин / 00:11

Рейтинг

7.3 IMDb