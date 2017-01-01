Когда я думаю о Германии ночью (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Внимание! Фильм доступен только с немецкой звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Фильм-концерт по случаю 25-летия техно-сцены, состоящий из рассуждений известных диджеев и музыкантов. Почему Германия? Каково это — играть в Париже ночью после атаки на редакцию Charlie Hebdo? Почему именно техно создает резонанс, который объединяет независимых и одиноких европейцев?



Когда я думаю о Германии ночью смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.