Когда я думаю о Германии ночью (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, Denk ich an Deutschland in der Nacht
Документальные100 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Внимание! Фильм доступен только с немецкой звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Фильм-концерт по случаю 25-летия техно-сцены, состоящий из рассуждений известных диджеев и музыкантов. Почему Германия? Каково это — играть в Париже ночью после атаки на редакцию Charlie Hebdo? Почему именно техно создает резонанс, который объединяет независимых и одиноких европейцев?
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Информация
СтранаСША, Германия
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
5.9 IMDb