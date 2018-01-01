Wink
Фильмы
Когда рассеиваются тучи
Актёры и съёмочная группа фильма «Когда рассеиваются тучи»

Режиссёры

Ричард Уорф

Richard Whorf
Режиссёр
Винсент Миннелли

Vincente Minnelli
Режиссёр
Джордж Сидни

George Sidney
Режиссёр

Актёры

Джун Аллисон

June Allyson
АктрисаJane (segment: "Leave It to Jane")
Люсиль Бремер

Lucille Bremer
АктрисаSally Hessler
Джуди Гарлэнд

Judy Garland
АктрисаMarilyn Miller
Кэтрин Грэйсон

Kathryn Grayson
АктрисаMagnolia Hawks (segment "Show Boat") / Kathryn Grayson
Ван Хефлин

Van Heflin
АктёрJames I. Hessler
Лена Хорн

Lena Horne
АктрисаJulie LaVerne (segment "Show Boat") / Lena Horne
Ван Джонсон

Van Johnson
АктёрBandleader in Elite Club
Тони Мартин

Tony Martin
АктёрGaylord Ravenal (segment "Show Boat") / Tony Martin
Дина Шор

Dinah Shore
АктрисаJulia Sanderson / Dinah Shore
Фрэнк Синатра

Frank Sinatra
АктёрFrank Sinatra

Сценаристы

Джин Холлоуэй

Jean Holloway
Сценарист
Гай Болтон

Guy Bolton
Сценарист
Джордж Уэллс

George Wells
Сценарист

Продюсеры

Артур Фрид

Arthur Freed
Продюсер

Художники

Седрик Гиббонс

Cedric Gibbons
Художник
Хелен Роуз

Helen Rose
Художница
Валлес

Valles
Художник

Операторы

Джордж Дж. Фолси

George J. Folsey
Оператор
Хэрри Стрэдлинг ст.

Harry Stradling Sr.
Оператор