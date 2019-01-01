Код Гиас: Лелуш Воскресший (фильм, 2019) смотреть онлайн

Аниме «Код Гиас: Лелуш Воскресший» — продолжение известной серии, рассказывающей о судьбе Лелуша Ламперужа, который в итоге добился своей цели — разрушил Британскую империю, но заплатил за это высокую цену и потерял свою жизнь.



В серии аниме действие разворачивается в альтернативной реальности, где мир находится под контролем Британской империи, и темные времена терзают человечество. Принц Лелуш получает невиданную мощь — власть над людьми, и должен решить, как поступить дальше с тем смертельным бременем, которое несет его наследие. Значительную роль в этом процессе играет его связь с таинственной зеленоволосой девушкой, за спиной которой скрывается множество загадок. Лелуш разрушает империю, но после своей мучительной жертвы оказывается в загадочном состоянии, и теперь его история предполагает возможность воскрешения.



Но все ли так просто, и получится ли у Лелуша вернуться на спасенную землю? Расскажет новая часть аниме «Код Гиас»!



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