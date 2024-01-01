Код эволюции (фильм, 2024) смотреть онлайн

В надежде вылечить смертельно больного сына, ученый дает искусственному интеллекту слишком много свободы и ставит под угрозу весь мир. Фантастический триллер «Код эволюции» — фильм о человеческих слабостях и опасностях новых технологий с Эллиотом Кроссетом Хове.



Специалист по информационным технологиям Сонни находится на грани самого важного открытия в своей карьере. Под контролем служб безопасности он разработал самообучающийся искусственный интеллект. Компьютерный разум учится выживать, находясь внутри виртуальной симуляции необитаемого острова, а ученые внимательно следят за его открытиями. Тем временем Сонни узнает, что его новорожденный сын скоро умрет от неизлечимой болезни. В поисках лекарства он обращается за помощью к ИИ, предоставив тому доступ в Интернет. Теперь, когда разработка Сонни получает невиданную свободу, последствия этого решения будут самыми непредсказуемыми.



