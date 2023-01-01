Кобра (фильм, 1986) смотреть онлайн
1986, Кобра
Боевики83 мин18+
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Сюжет
Он — «Кобра» — штурмовой отряд полиции из одного человека, ему достаeтся кровавая работeнка, за которую никто не хочет (или не осмеливается) взяться. Он выходит на след убийцы, за которым целая армия преступников-маньяков, стремящихся уничтожить свидетельницу их кровавой вакханалии. Но, к счастью, она попадает под защиту «Кобры».
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