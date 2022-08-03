Кобейн: Чертов монтаж
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Кобейн: Чертов монтаж

Кобейн: Чертов монтаж (фильм, 2015) смотреть онлайн

9.52015, Kurt Cobain: Montage of Heck
Документальный, Музыка126 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами.
Взгляд на жизнь, творчество и мысли Курта Кобейна, кумира целого поколения и одной из ярчайших фигур конца XX века.

Страна
США
Жанр
Документальный, Биография, Музыка
Качество
SD
Время
126 мин / 02:06

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кобейн: Чертов монтаж»