Кобейн: Чертов монтаж (фильм, 2015) смотреть онлайн
9.52015, Kurt Cobain: Montage of Heck
Документальный, Музыка126 мин18+
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О фильме
Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами.
Взгляд на жизнь, творчество и мысли Курта Кобейна, кумира целого поколения и одной из ярчайших фигур конца XX века.
СтранаСША
ЖанрДокументальный, Биография, Музыка
КачествоSD
Время126 мин / 02:06
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.5 IMDb
- БМРежиссёр
Бретт
Морген
- ККАктёр
Курт
Кобейн
- ВОАктриса
Венди
О’Коннор
- ДКАктёр
Дон
Кобейн
- ДКАктриса
Дженни
Кобейн
- ККАктриса
Ким
Кобейн
- БОАктёр
Базз
Осборн
- КНАктёр
Крист
Новоселич
- ТМАктриса
Трейси
Марандер
- КЛАктриса
Кортни
Лав
- БМСценарист
Бретт
Морген
- ДРПродюсер
Даниэль
Ренфрю
- БМПродюсер
Бретт
Морген
- ДБПродюсер
Джессика
Берман Богдан
- СБПродюсер
Сара
Бернштейн
- БММонтажёр
Бретт
Морген
- ЭАОператор
Эрик
Алан Эдвардс
- ДУОператор
Джим
Уайтакер
- НХОператор
Николь
Хирш Уайтакер