Книги Просперо (фильм, 1991) смотреть онлайн

6.81991, Prospero's Books
Фэнтези, Драма121 мин18+
О фильме
После 12 лет ссылки остров Просперо стал местом иллюзий и разочарований, где ученый пытается воссоздать свое маленькое королевство Ренессанса вдали от Европы...
СтранаИталия, Франция, Великобритания, Япония, Нидерланды
ЖанрДрама, Фэнтези
КачествоFull HD
Время121 мин / 02:01
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.8 IMDb
- Режиссёр
Питер
Гринуэй
- ДГАктёр
Джон
Гилгуд
- МКАктёр
Майкл
Кларк
- МБАктёр
Мишель
Блан
- ЭЮАктёр
Эрланд
Юзефсон
- ИПАктриса
Изабель
Паско
- ТБАктёр
Том
Белл
- ККАктёр
Кеннет
Крэнэм
- МРАктёр
Марк
Райлэнс
- ХТАктёр
Херард
Толен
- ПБАктёр
Пьер
Бокма
- Сценарист
Питер
Гринуэй
- УШСценарист
Уильям
Шекспир
- ФКПродюсер
Филипп
Каркассон
- МХПродюсер
Масато
Хара
- ККПродюсер
Кеес
Касандер
- БЗХудожник
Бен
Зюйдвийк
- СВОператор
Саша
Вьерни
- МНКомпозитор
Майкл
Найман