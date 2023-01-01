Клуб «Завтрак» (по версии Кураж-Бамбей)
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Клуб «Завтрак» (по версии Кураж-Бамбей)

Клуб «Завтрак» (по версии Кураж-Бамбей) (фильм, 1985) смотреть онлайн

8.41985, The Breakfast Club
Драмы, Комедии92 мин18+

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Сюжет

Культовая комедия Джона Хьюза, признанная эталоном американского молодежного кино, стала еще смешнее в озвучке студии «Кураж-Бамбей». В центре сюжета пятеро недолюбливающих друг друга старшеклассников, которые вынуждены провести субботу в школьной библиотеке в наказание за плохое поведение.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Клуб «Завтрак» (по версии Кураж-Бамбей)»

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