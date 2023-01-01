Клуб «Завтрак» (по версии Кураж-Бамбей) (фильм, 1985) смотреть онлайн
8.41985, The Breakfast Club
Драмы, Комедии92 мин18+
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Сюжет
Культовая комедия Джона Хьюза, признанная эталоном американского молодежного кино, стала еще смешнее в озвучке студии «Кураж-Бамбей». В центре сюжета пятеро недолюбливающих друг друга старшеклассников, которые вынуждены провести субботу в школьной библиотеке в наказание за плохое поведен�ие.
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Информация
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.8 IMDb
- ДХРежиссёр
Джон
Хьюз
- ЭЭАктёр
Эмилио
Эстевес
- МРАктриса
Молли
Рингуолд
- ДНАктёр
Джадд
Нельсон
- ЭМАктёр
Энтони
Майкл Холл
- ЭШАктриса
Элли
Шиди
- ПГАктёр
Пол
Глисон
- ДКАктёр
Джон
Капелос
- ПКАктёр
Перри
Кроуфорд
- МКАктриса
Мэри
Кристиан
- РДАктёр
Рон
Дин
- ДХСценарист
Джон
Хьюз
- ДХПродюсер
Джон
Хьюз
- НТПродюсер
Нед
Тэнен
- ДФПродюсер
Джил
Фризен
- МВХудожница
Мэрлин
Вэнс
- ДАМонтажёр
Деде
Аллен
- ТДОператор
Томас
Дель Рут
- КФКомпозитор
Кит
Форси