Фильм Клод Моне: Магия воды и света

Фильм отправит зрителей в незабываемое путешествие по самым известным работам мастера, заложившего основы направления импрессионизма. В фильме представлены богатые коллекции парижских музеев Орсе, Оранжери и Мармоттан, где выставлены знаменитые полотна художника, но наибольшую ценность представляет усадьба Клода Моне в Живерни. Зрители увидят дом и сад живописца, где родились гениальные произведения, изменившие ход мирового искусства.



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