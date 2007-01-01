Класс (фильм, 2007) смотреть онлайн
2007, Klass
Драмы97 мин16+
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Сюжет
Обычная эстонская школа, выпускной класс. Парень по имени Йозеп постоянно терпит насмешки и издевательства со стороны одноклассников. Никогда не отвечая на выпады, он провоцирует их заходить в глупых «шутках» все дальше и дальше, до тех пор, пока за него не заступился один из бывших насмешник�ов — Каспар. В классе начинается противостояние, которое постепенно накаляется, приближая неминуемую развязку…
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Информация
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.9 IMDb
- ИРРежиссёр
Ильмар
Рааг
- ВКАктёр
Валло
Кирс
- ПУАктёр
Пярт
Уусберг
- ЛПАктёр
Лаури
Педайя
- ПСАктриса
Паула
Солвак
- ММАктёр
Микк
Мяги
- РРАктриса
Риина
Риес
- ЙПАктёр
Йонас
Паас
- КМАктриса
Кади
Метсла
- ТТАктриса
Трийн
Тенсо
- ВЭАктёр
Вирго
Эрнитс
- ИРСценарист
Ильмар
Рааг
- ВКСценарист
Валло
Кирс
- ПУСценарист
Пярт
Уусберг
- ЛПСценарист
Лаури
Педайя
- ИРПродюсер
Ильмар
Рааг
- ККПродюсер
Каспар
Кальяс
- ГКПродюсер
Герда
Кордемец
- АТХудожница
Агне
Талу
- ТТМонтажёр
Тамбет
Тасуя
- КНОператор
Кристьян-Яак
Нууди
- ТСКомпозитор
Тимо
Стейнер