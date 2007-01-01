Класс
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Класс (фильм, 2007) смотреть онлайн

2007, Klass
Драмы97 мин16+

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Сюжет

Обычная эстонская школа, выпускной класс. Парень по имени Йозеп постоянно терпит насмешки и издевательства со стороны одноклассников. Никогда не отвечая на выпады, он провоцирует их заходить в глупых «шутках» все дальше и дальше, до тех пор, пока за него не заступился один из бывших насмешников — Каспар. В классе начинается противостояние, которое постепенно накаляется, приближая неминуемую развязку…

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Информация

Страна
Эстония
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Класс»

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