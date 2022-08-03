Клара и волшебный дракон (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Клара и волшебный дракон
Мультфильм, Семейный83 мин6+

В волшебной стране впервые за тысячу лет рождается дракон. Силы зла похищают малыша, чтобы использовать его магию в неблаговидных целях. Но в пути злодеи теряют дракончика, и судьба сводит его с енотом-авантюристом, гномом и отважной девушкой Кларой. Удастся ли им вернуть дракошу домой?

Украина
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
Full HD, SD
83 мин / 01:23

6.9 КиноПоиск
4.8 IMDb

