Китайский квартал (фильм, 1974) смотреть онлайн
9.01974, Chinatown
Триллер, Драма125 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Гиттс принимает предложение загадочной богатой красавицы заняться расследованием обстоятельств тайного романа на стороне ее мужа — инженера. Согласившись на это дело, Гиттс не подозревал, что окажется в центре тайных скандалов, беспредела коррупции и скрытых махинаций.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
8.1 IMDb
- Режиссёр
Роман
Полански
- Актёр
Джек
Николсон
- Актриса
Фэй
Данауэй
- ДХАктёр
Джон
Хьюстон
- ПЛАктёр
Перри
Лопес
- ДХАктёр
Джон
Хиллерман
- ДЗАктёр
Даррел
Зверлинг
- Актриса
Дайан
Лэдд
- РДАктёр
Рой
Дженсон
- Актёр
Роман
Полански
- РБАктёр
Ричард
Бакалян
- РТСценарист
Роберт
Таун
- Сценарист
Роман
Полански
- СЭПродюсер
С.
Эриксон
- Продюсер
Роберт
Эванс
- Художница
Антея
Силберт
- СОМонтажёр
Сэм
О’Стин
- ДАОператор
Джон
А. Алонсо
- СКОператор
Стенли
Кортес
- ДГКомпозитор
Джерри
Голдсмит