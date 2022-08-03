Киллер
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Киллер

Киллер (фильм, 2019) смотреть онлайн

7.82019, Killerman
Боевик, Триллер107 мин18+

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О фильме

Давние друзья Мо Даймонд и Бобби Сканк отмывают деньги под покровительством дяди Сканка. Устав от небольших доходов, парни решают провернуть крупную сделку за спиной у родственника. В результате они становятся жертвами полицейской подставы. В ходе разборок Мо получает травму и теряет память. Теперь, чтобы выжить, ему нужно выяснить, кто и почему за ним охотится.

Страна
США
Жанр
Боевик, Триллер
Качество
SD
Время
107 мин / 01:47

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.4 IMDb