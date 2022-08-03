Давние друзья Мо Даймонд и Бобби Сканк отмывают деньги под покровительством дяди Сканка. Устав от небольших доходов, парни решают провернуть крупную сделку за спиной у родственника. В результате они становятся жертвами полицейской подставы. В ходе разборок Мо получает травму и теряет память. Теперь, чтобы выжить, ему нужно выяснить, кто и почему за ним охотится.

