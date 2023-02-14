Хвост (фильм, 2012) смотреть онлайн
6.12012, Thale
Ужасы, Триллер74 мин18+
О фильме
Фильм основан на мифическом персонаже из норвежского фольклора, которого называют Хулдра. Согласно мифу Хулдра - прекрасная женщина, живущая в лесу, соблазняющая и убивающая мужчин. Она поет красивые песни, манит их к себе в глубь леса прекрасным телом, и затем убивает. Узнать ее можно лишь по наличию коровьего хвоста.
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
5.5 IMDb
- АНРежиссёр
Александер
Нордос
- СРАктриса
Силье
Рейномо
- ЭНАктёр
Эрленд
Нервольд
- ЙСАктёр
Йон
Сигве Скард
- МААктёр
Мортен
Андресен
- РААктёр
Роланд
Астранд
- СЛАктриса
Суннива
Лиен
- АНСценарист
Александер
Нордос
- БХПродюсер
Бендик
Хегген Стрёнстад
- ГГПродюсер
Гудрун
Гиддингс
- АГХудожник
Ален
Груич
- АНХудожник
Александер
Нордос
- АНМонтажёр
Александер
Нордос
- АНОператор
Александер
Нордос
- РЭКомпозитор
Раймонд
Эноксен