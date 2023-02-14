Хвост
Wink
Фильмы
Хвост

Хвост (фильм, 2012) смотреть онлайн

6.12012, Thale
Ужасы, Триллер74 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Фильм основан на мифическом персонаже из норвежского фольклора, которого называют Хулдра. Согласно мифу Хулдра - прекрасная женщина, живущая в лесу, соблазняющая и убивающая мужчин. Она поет красивые песни, манит их к себе в глубь леса прекрасным телом, и затем убивает. Узнать ее можно лишь по наличию коровьего хвоста.

Страна
Норвегия
Жанр
Ужасы, Драма, Фэнтези, Детектив, Триллер
Время
74 мин / 01:14

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
5.5 IMDb