Хвост (фильм, 2012) смотреть онлайн

Фильм основан на мифическом персонаже из норвежского фольклора, которого называют Хулдра. Согласно мифу Хулдра - прекрасная женщина, живущая в лесу, соблазняющая и убивающая мужчин. Она поет красивые песни, манит их к себе в глубь леса прекрасным телом, и затем убивает. Узнать ее можно лишь по наличию коровьего хвоста.

