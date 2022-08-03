Хроники армагеддона
Wink
Фильмы
Хроники армагеддона
4.62021, Armageddon Tales
Фантастика, Боевик90 мин18+

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Хроники армагеддона (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

2031 год. В результате страшной пандемии человеческая цивилизация изменилась до неузнаваемости. Земля населена кровожадными зомби, а те, кому удалось избежать заражения, выживают, как могут. Богачи строят убежища в воздухе, остальные — объединяются в группы, чтобы отражать атаки монстров, а некоторые наоборот пытаются укрыться в полной изоляции. К чему всe это приведет?

Страна
США, Германия
Жанр
Фантастика, Боевик
Качество
Full HD, SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

4.3 КиноПоиск
3.4 IMDb