2031 год. В результате страшной пандемии человеческая цивилизация изменилась до неузнаваемости. Земля населена кровожадными зомби, а те, кому удалось избежать заражения, выживают, как могут. Богачи строят убежища в воздухе, остальные — объединяются в группы, чтобы отражать атаки монстров, а некоторые наоборот пытаются укрыться в полной изоляции. К чему всe это приведет?

