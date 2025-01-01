2025, Храброе войско. Сборник стихов
2 мин6+
Храброе войско. Сборник стихов (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
Сборник стихов:
1. Храброе войско
2. Я самый храбрый
3. Как Володя быстро под гору летел
Даниил Хармс — волшебник детских стихов, чьи строки искрят юмором и радостью. Его озорные герои — зверушки, попадающие в невероятные приключения, заставят вас смеяться до слёз. Читайте вслух вместе с детьми и наслаждайтесь беззаботностью мира фантазии!
