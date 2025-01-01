Храброе войско. Сборник стихов (фильм, 2025) смотреть онлайн

Сборник стихов:

1. Храброе войско

2. Я самый храбрый

3. Как Володя быстро под гору летел



Даниил Хармс — волшебник детских стихов, чьи строки искрят юмором и радостью. Его озорные герои — зверушки, попадающие в невероятные приключения, заставят вас смеяться до слёз. Читайте вслух вместе с детьми и наслаждайтесь беззаботностью мира фантазии!



Храброе войско смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.