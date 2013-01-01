Храброе сердце (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Ritter Rost - Eisenhart und voll verbeult
Мультфильм80 мин0+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
В одном сказочном королевстве, где есть мудрый король, прекрасная принцесса и храбрый рыцарь, как это всегда бывает в сказках, появился хитрый и коварный злодей, задумавший стать новым правителем. Единственный кто может помешать его планам — находчивый рыцарь Расти.
Храброе сердце смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаГермания
ЖанрМультфильм
КачествоSD
Время80 мин / 01:20
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
4.7 IMDb