Храброе сердце
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Храброе сердце

Храброе сердце (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Ritter Rost - Eisenhart und voll verbeult
Мультфильм80 мин0+

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О фильме

В одном сказочном королевстве, где есть мудрый король, прекрасная принцесса и храбрый рыцарь, как это всегда бывает в сказках, появился хитрый и коварный злодей, задумавший стать новым правителем. Единственный кто может помешать его планам — находчивый рыцарь Расти.

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Страна
Германия
Жанр
Мультфильм
Качество
SD
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
4.7 IMDb