Храброе сердце (фильм, 2013) смотреть онлайн

В одном сказочном королевстве, где есть мудрый король, прекрасная принцесса и храбрый рыцарь, как это всегда бывает в сказках, появился хитрый и коварный злодей, задумавший стать новым правителем. Единственный кто может помешать его планам — находчивый рыцарь Расти.



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