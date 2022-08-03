Софья попадает в новую школу, гордость которой — лучший в стране детский хор. Она очень хочет петь вместе со всеми, но учительница просит девочку лишь открывать рот, а споют за нее остальные. Учительница просит никому не открывать ИХ тайну. Но выясняется, что Софья — не единственная, кто лишь открывает рот вместо пения. И среди детей зреет заговор против своих учителей

