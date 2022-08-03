Wink
Фильмы
Холостяки в отрыве

Холостяки в отрыве (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Les gamins
Комедия93 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Жильбер уже тридцать лет женат на Сюзанне. Они готовятся к встрече с Томасом, женихом своей дочери Лолы. Но Жильбер совершенно разочарован в себе и в своей жизни. Он уверен, что в его нынешнем унылом существовании виновата жена! Жильбер уговаривает Томаса отказаться от свадьбы с Лолой…

Страна
Франция
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Холостяки в отрыве»