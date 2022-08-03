Холостяки в отрыве (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Les gamins
Комедия93 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Жильбер уже тридцать лет женат на Сюзанне. Они готовятся к встрече с Томасом, женихом своей дочери Лолы. Но Жильбер совершенно разочарован в себе и в своей жизни. Он уверен, что в его нынешнем унылом существовании виновата жена! Жильбер уговаривает Томаса отказаться от свадьбы с Лолой…
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.1 IMDb
- АМРежиссёр
Антони
Марсьяно
- Актёр
Ален
Шаба
- МБАктёр
Макс
Бублиль
- СКАктриса
Сандрин
Киберлен
- МБАктриса
Мелани
Бернье
- АЭАктёр
Арье
Эльмалех
- ЭСАктриса
Элиза
Сенауи
- АЛАктёр
Альбан
Ленуар
- ФДАктёр
Франсуа
Дюнойе
- НБАктёр
Николя
Бриансон
- ММАктриса
Мелюсин
Маянс
- МБСценарист
Макс
Бублиль
- АМСценарист
Антони
Марсьяно
- НДСценарист
Ноэ
Дебре
- МАСценарист
Мона
Ашаш
- СИПродюсер
Саймон
Истоленен
- АГПродюсер
Ален
Голдман
- КМХудожница
Карен
Мюллер Серро
- СДМонтажёр
Самуэль
Данеси
- АМКомпозитор
Антони
Марсьяно