Холостяки в отрыве (фильм, 2013) смотреть онлайн

Жильбер уже тридцать лет женат на Сюзанне. Они готовятся к встрече с Томасом, женихом своей дочери Лолы. Но Жильбер совершенно разочарован в себе и в своей жизни. Он уверен, что в его нынешнем унылом существовании виновата жена! Жильбер уговаривает Томаса отказаться от свадьбы с Лолой…

