Холоднокровная жизнь. Вторгшиеся на сушу (фильм, 2008) смотреть онлайн
Документальный48 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Рептилии и земноводные кажутся весьма примитивными и несмышлeными. На самом деле это не так. Они существуют на земле уже около 200 миллионов лет и сегодня насчитывают более 14000 видов. Холоднокровные животные, как их называют, могут быть невероятно быстрыми, сказочно красивыми, на удивление нежными и очень сообразительными. Они весьма изобретательны в охоте и в защите собственной жизни.
СтранаВеликобритания
ЖанрДокументальный
КачествоSD
Время48 мин / 00:48
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
9.0 IMDb