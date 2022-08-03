Холод в июле (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Cold in July
Триллер, Криминал105 мин18+
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О фильме
Ричард Дэйн, тихий и безобидный мужчина, случайно застрелил забравшегося в его дом грабителя. Полиция опознала в убитом давно находящегося в розыске преступника, труп забрали и быстро похоронили. Однако вскоре появляется отец погибшего, Бен Рассел, живущий по принципу «око за око».
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ДМРежиссёр
Джим
Микл
- МСАктёр
Майкл
С. Холл
- Актёр
Сэм
Шепард
- Актёр
Дон
Джонсон
- ВШАктриса
Винесса
Шоу
- НДАктёр
Ник
Дамичи
- Актёр
Уайатт
Рассел
- ТЛАктёр
Тим
Лайчик
- ЛФАктёр
Лэнни
Флаэрти
- БХАктёр
Броган
Холл
- ГРАктёр
Грег
Расселл Кук
- НДСценарист
Ник
Дамичи
- ДМСценарист
Джим
Микл
- ДРСценарист
Джо
Р. Лэнсдэйл
- РБПродюсер
Рене
Бастиан
- АФПродюсер
Адам
Фолк
- ЛМПродюсер
Линда
Моран
- КТАктёр дубляжа
Кирилл
Туранский
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Полонский
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- ВВАктриса дубляжа
Василиса
Воронина
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ЭСХудожница
Энни
Симеоне
- ДРХудожница
Дэниэл
Р. Керстинг
- ДММонтажёр
Джим
Микл
- РСОператор
Райан
Самул