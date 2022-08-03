Холод в июле
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Холод в июле

Холод в июле (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Cold in July
Триллер, Криминал105 мин18+

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О фильме

Ричард Дэйн, тихий и безобидный мужчина, случайно застрелил забравшегося в его дом грабителя. Полиция опознала в убитом давно находящегося в розыске преступника, труп забрали и быстро похоронили. Однако вскоре появляется отец погибшего, Бен Рассел, живущий по принципу «око за око».

Страна
США, Франция
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Холод в июле»