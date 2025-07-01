Хочу тишины (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Дезориентация в пространстве и времени. Нарушения сна и пищевого поведения. Все это характерно для людей с ПТСР — посттравматическим стрессовым расстройством. «Тут каждый нуждается в психологической помощи, но не каждый решается обратиться за ней», — говорит Инна Силенок, руководитель группы психологов от Народного фронта. Вместе с коллегами она приезжает на Донбасс, чтобы хоть немного помочь людям, живущим в постоянном страхе и стрессе. Но далеко не все готовы принимать помощь, многие не верят психологам и имеют против них предубеждения, навязанные извне. Даже те, кто готов работать со своей травмой, часто слишком боятся ещё раз пережить её в процессе.

