Хижина в лесу: Новая глава
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Хижина в лесу: Новая глава

Хижина в лесу: Новая глава (фильм, 2017) смотреть онлайн

5.72017, Demon Hole
Ужасы, Комедия74 мин18+

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О фильме

Разработка полезных ископаемых на священной земле индейцев пробудила древнего демона. Есть только два выхода из леса: поддаться демону или умереть.

Страна
США
Жанр
Комедия, Ужасы
Качество
SD
Время
74 мин / 01:14

Рейтинг

3.2 КиноПоиск
3.5 IMDb