Wink
Фильмы
Хип-хоп Осетия
Актёры и съёмочная группа фильма «Хип-хоп Осетия»

Актёры и съёмочная группа фильма «Хип-хоп Осетия»

Режиссёры

Заур Цогоев

Заур Цогоев

Режиссёр

Актёры

Эдуард Магаев

Эдуард Магаев

АктёрDJ M.E.G.
Герман Плиев

Герман Плиев

АктёрNamo Minigun
Владимир Бирагов

Владимир Бирагов

АктёрБирагъ
Карэн Коджоян

Карэн Коджоян

АктёрJah-Far
Арсен Гаглоев

Арсен Гаглоев

АктёрMantana
Тамерлан Хугаев

Тамерлан Хугаев

АктёрКалина
Александр Дзбоев

Александр Дзбоев

АктёрDee
Сослан Наниев

Сослан Наниев

АктёрReflector
Маир Джелиев

Маир Джелиев

АктёрUary
Артур Меликов

Артур Меликов

АктёрMelik

Сценаристы

Людвиг Джиоев

Людвиг Джиоев

Сценарист
Герман Кантиев

Герман Кантиев

Сценарист

Продюсеры

Заур Соскиев

Заур Соскиев

Продюсер
Сослан Соскиев

Сослан Соскиев

Продюсер
Людвиг Джиоев

Людвиг Джиоев

Продюсер
Заур Хадзарагов

Заур Хадзарагов

Продюсер

Монтажёры

Ахан Кудзиев

Ахан Кудзиев

Монтажёр

Операторы

Ахан Кудзиев

Ахан Кудзиев

Оператор

Композиторы

Тамир Кудзиев

Тамир Кудзиев

Композитор
Арам Григорян

Арам Григорян

Композитор