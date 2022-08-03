Химия любви (фильм, 2015) смотреть онлайн

Оли работает в парфюмерном магазине и совсем не знает, что делать дальше в жизни. Единственное, в чем она уверена, это в своей любви к аргентинскому популярному актеру Эрику Сото, молодому человеку, который всю жизнь проводит под прицелом телекамер, на различных мероприятиях и премьерах. Эрик привык к роскошной жизни, где в первую очередь ценится внешность, но Оли чем-то привлекает его внимание. Познакомившись с Эриком, Оли попадает в мир, о котором многие мечтают: роскошь, слава, успех, деньги. Но любовь — это просто химия, которая может свести тебя с человеком, о котором ты и подумать не мог...

