Химия любви (фильм, 2015) смотреть онлайн
О фильме
Оли работает в парфюмерном магазине и совсем не знает, что делать дальше в жизни. Единственное, в чем она уверена, это в своей любви к аргентинскому популярному актеру Эрику Сото, молодому человеку, который всю жизнь проводит под прицелом телекамер, на различных мероприятиях и премьерах. Эрик привык к роскошной жизни, где в первую очередь ценится внешность, но Оли чем-то привлекает его внимание. Познакомившись с Эриком, Оли попадает в мир, о котором многие мечтают: роскошь, слава, успех, деньги. Но любовь — это просто химия, которая может свести тебя с человеком, о котором ты и подумать не мог...
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.3 IMDb
- ААРежиссёр
Альфонсо
Альбасете
- АФАктриса
Ана
Фернандез
- АСАктёр
Алехо
Саурас
- РГАктёр
Родриго
Гирао Диас
- МЭАктриса
Мария
Эстеве
- ХКАктёр
Хосе
Коронадо
- НААктриса
Неус
Асенси
- ХОАктёр
Хайме
Олиас
- НдАктриса
Наталия
де Молина
- ММАктриса
Миранда
Макаров
- АМАктёр
Алекс
Моннер
- ААСценарист
Альфонсо
Альбасете
- МЛСценарист
Мирея
Льинас
- ХППродюсер
Хоакин
Падро
- ЖММонтажёр
Жоан
Манэль Виласека
- КГОператор
Карлес
Гуси