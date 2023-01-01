Хэллоуин 2 (фильм, 1981) смотреть онлайн
Сюжет
31 октября 1978 года. По городу проносится волна кровавых убийств. Жители шепотом произносят имя Майкла Майерса — кровавого маньяка, который снова объявился как раз на Хэллоуин. Его прежняя жертва Лори Строуд выжила, и он вернулся, чтобы закончить начатое. На этот раз преследование Лори приводит его в больницу, и в еe тeмных коридорах хладнокровный неубиваемый психопат находит своих жертв.
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Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.5 IMDb
- РРРежиссёр
Рик
Розенталь
- ДЛАктриса
Джейми
Ли Кёртис
- ДПАктёр
Дональд
Плезенс
- ЧСАктёр
Чарльз
Сайферс
- ДКАктёр
Джефри
Крамер
- ЛГАктёр
Лэнс
Гест
- ПСАктриса
Памела
Сьюзан Шуп
- ХфАктёр
Хантер
фон Лир
- ДУАктёр
Дик
Уорлок
- ЛРАктёр
Лео
Росси
- ГГАктриса
Глория
Гиффорд
- ДКСценарист
Джон
Карпентер
- ДХСценарист
Дебра
Хилл
- МАПродюсер
Мустафа
Аккад
- ББПродюсер
Бэрри
Бернарди
- ДКПродюсер
Джон
Карпентер
- Продюсер
Дино
Де Лаурентис
- МГМонтажёр
Марк
Голдблатт
- ССМонтажёр
Скип
Скулник
- Оператор
Дин
Канди
- ДККомпозитор
Джон
Карпентер
- АХКомпозитор
Алан
Ховарт