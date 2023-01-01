Хэллоуин 2 (фильм, 1981) смотреть онлайн

Сюжет

31 октября 1978 года. По городу проносится волна кровавых убийств. Жители шепотом произносят имя Майкла Майерса — кровавого маньяка, который снова объявился как раз на Хэллоуин. Его прежняя жертва Лори Строуд выжила, и он вернулся, чтобы закончить начатое. На этот раз преследование Лори приводит его в больницу, и в еe тeмных коридорах хладнокровный неубиваемый психопат находит своих жертв.



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