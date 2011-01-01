Харакири 3D (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Желая достойно умереть, обедневший самурай Хасиро просит позволения совершить ритуальное самоубийство в родовой резиденции клана Ии. Интендант поместья старый воин Кагэю пытается отговорить его и рассказывает трагическую историю о молодом ронине Мотомэ, обратившемся недавно в резиденцию с той же просьбой.



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