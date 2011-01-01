Харакири 3D (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Ichimei
Драмы122 мин18+
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Сюжет
Желая достойно умереть, обедневший самурай Хасиро просит позволения совершить ритуальное самоубийство в родовой резиденции клана Ии. Интендант поместья старый воин Кагэю пытается отговорить его и рассказывает трагическую историю о молодом ронине Мотомэ, обратившемся недавно в резиденцию с той же просьбой.
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Информация
СтранаЯпония, Великобритания
КачествоSD
ЖанрыДрамы
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ТМРежиссёр
Такаси
Миике
- КЯАктёр
Кодзи
Якусё
- МААктёр
Мунэтака
Аоки
- НТАктёр
Наото
Такэнака
- Актриса
Хикари
Мицусима
- ЭНАктёр
Эйта
Нагаяма
- ЭИАктёр
Эбидзо
Итикава
- ХААктёр
Хирофуми
Араи
- КНАктёр
Кадзуки
Намиока
- ТСАктёр
Такаси
Сасано
- АСАктёр
Аюму
Саито
- Продюсер
Джереми
Томас
- ЮХХудожник
Юдзи
Хаясида
- ККХудожница
Кадзуко
Куросава
- РСКомпозитор
Рюити
Сакамото