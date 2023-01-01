Кэти Тейлор vs. Шантель Кэмерон (фильм, 2023) смотреть онлайн

Одна абсолютная чемпионка – супер, а две – вообще сумасшествие! Кэти Тейлор владеет всеми поясами легкого веса, Шантель Кэмерон – королева первого полусреднего дивизиона, титулы которого и стоят на кону. Либо обе спортсменки сохранят свои чемпионства, либо Тэйлор покорит для себя вторую весовую категорию.



Кэти Тейлор vs смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.