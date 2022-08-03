Кедарнатх (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Kedarnath
Драма, Мелодрама105 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Недалеко от гималайской деревни Кедарнатх на высоте свыше 3500 метров над уровнем моря находится древний храм – место паломничества индуистов. Это суровое и опасное место, особенно с наступлением осени. Однажды случается сильное наводнение, стихия сметает всe на своем пути, и индуистскую туристку чудом спасает местный житель. Теперь им придeтся выживать вместе, и это будет сложно, учитывая, что он - мусульманин.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.8 IMDb
- АКРежиссёр
Абхишек
Капур
- ССАктёр
Сушант
Сингх Раджпут
- СААктриса
Сара
Али Кхан
- НБАктёр
Нитиш
Бхарадвадж
- АЭАктриса
Алка
Эмин
- ССАктриса
Сонали
Сачдэв
- ПГАктриса
Пуджа
Гор
- НДАктёр
Нишант
Дахия
- АБАктёр
Арун
Бали
- ТГАктёр
Тарун
Гахлот
- КДСценарист
Каника
Диллон
- АКСценарист
Абхишек
Капур
- РСПродюсер
Ронни
Скриввала
- АЯХудожник
Абу
Яни
- СКХудожник
Сендип
Кхосла
- ЧАМонтажёр
Чандан
Арора
- ХСКомпозитор
Хитеш
Соник
- АТКомпозитор
Амит
Триведи