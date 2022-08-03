Кедарнатх (фильм, 2018) смотреть онлайн

Недалеко от гималайской деревни Кедарнатх на высоте свыше 3500 метров над уровнем моря находится древний храм – место паломничества индуистов. Это суровое и опасное место, особенно с наступлением осени. Однажды случается сильное наводнение, стихия сметает всe на своем пути, и индуистскую туристку чудом спасает местный житель. Теперь им придeтся выживать вместе, и это будет сложно, учитывая, что он - мусульманин.

