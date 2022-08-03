Кедарнатх
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Кедарнатх (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Kedarnath
Драма, Мелодрама105 мин18+

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О фильме

Недалеко от гималайской деревни Кедарнатх на высоте свыше 3500 метров над уровнем моря находится древний храм – место паломничества индуистов. Это суровое и опасное место, особенно с наступлением осени. Однажды случается сильное наводнение, стихия сметает всe на своем пути, и индуистскую туристку чудом спасает местный житель. Теперь им придeтся выживать вместе, и это будет сложно, учитывая, что он - мусульманин.

Страна
Индия
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кедарнатх»