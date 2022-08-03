Карты, деньги и слова
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Карты, деньги и слова

Карты, деньги и слова (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Three Holes, Two Brads, and a Smoking Gun
Триллер, Драма89 мин18+

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О фильме

Молодому сценаристу очень непросто прорваться в мир большого кино. Его там никто особо не ждет, и чтобы пробиться наверх, придется сильно попотеть. А в помощь молодому сценаристу всегда найдется вышедший в тираж бывалый сценарист.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

4.7 IMDb