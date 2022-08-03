Картахена (фильм, 2009) смотреть онлайн
2009, L'homme de chevet
Драма, Мелодрама89 мин18+
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О фильме
Колумбия. Лео - бывший чемпион мира по боксу в полусреднем весе, а теперь просто местный пьяница. Он соглашается стать сиделкой для богатой капризной француженки Мюриэль. Ненавидя друг друга, два разных человека пытаются сосуществовать рядом. Но от ненависти до любви — всего лишь один шаг…
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.7 IMDb
- АМРежиссёр
Ален
Мон
- Актриса
Софи
Марсо
- КЛАктёр
Кристофер
Ламберт
- МРАктриса
Маргарита
Роса де Франсиско
- РДАктёр
Родольфо
Де Соуза
- ЛЭАктриса
Линетт
Эрнандес Валдес
- СБАктёр
Сальваторе
Базиле
- ЭдАктриса
Элисабет
дель Кармен Бонилья Исаса
- ЯКАктриса
Ямиле
Карденас Морено
- АГАктёр
Ансель
Гонсалес Фореро
- АГАктёр
Анибал
Гонсалес Парра
- АМСценарист
Ален
Мон
- НВСценарист
Натали
Вайу
- ЭОСценарист
Эрик
Ольдер
- КГПродюсер
Кристин
Гозлан
- ЯМХудожник
Янн
Мегар
- МШХудожница
Марин
Шаво
- АРОператор
Антуан
Рош