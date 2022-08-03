Картахена (фильм, 2009) смотреть онлайн

Колумбия. Лео - бывший чемпион мира по боксу в полусреднем весе, а теперь просто местный пьяница. Он соглашается стать сиделкой для богатой капризной француженки Мюриэль. Ненавидя друг друга, два разных человека пытаются сосуществовать рядом. Но от ненависти до любви — всего лишь один шаг…

