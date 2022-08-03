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Картахена

Картахена (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, L'homme de chevet
Драма, Мелодрама89 мин18+

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О фильме

Колумбия. Лео - бывший чемпион мира по боксу в полусреднем весе, а теперь просто местный пьяница. Он соглашается стать сиделкой для богатой капризной француженки Мюриэль. Ненавидя друг друга, два разных человека пытаются сосуществовать рядом. Но от ненависти до любви — всего лишь один шаг…

Страна
Франция
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Картахена»