Фильм Караваджо. Душа и кровь

Увлекательное кинопутешествие по непревзойденному творчеству и неординарной судьбе великого итальянского художника Микеланджело Меризи да Караваджо. Судьба и творчество Караваджо отличаются ошеломительными взлетами и падениями, неожиданными контрастами и противоречиями, гениальными открытиями и достижениями. Будучи революционером в искусстве, он не всегда был понятен современниками. Караваджо на протяжении всей жизни путешествовал по Италии в поисках удачи и вдохновения, скрываясь от недоброжелателей, попадавшихся на его непростом пути. Милан, Венеция, Рим, Неаполь, Мальта, Сицилия составляют маршрут его исканий. Умерев в возрасте 38 лет в изгнании, Караваджо оставил потомкам неисчерпаемое наследие реалистической живописи, изменившей навсегда историю европейского искусства.



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