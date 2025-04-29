Караганда (фильм, 2024) смотреть онлайн

Отсидев в тюрьме, мелкий фарцовщик становится влиятельным вором в законе. Но, даже переехав в США, он не может скрыться от прошлого. Криминальная сага «Караганда» — фильм об амбициях и возмездии.



СССР, 1982 год. Фарцовщика Владимира арестовывают и отправляют в тюрьму недалеко от Караганды. Не избегает наказания и его жена Елена, новости о задержании которой приводят Владимира в отчаяние. Выжить в заточении ему помогает бывший карманник Алексей, а также местная банда воров. 12 лет спустя Владимир и Елена живут в США. Бывший фарцовщик помогает российской мафии в Штатах подделывать доллары, которые затем перевозят в Россию. Когда очередная операция по переброске поддельной валюты идет не по плану, на помощь Владимиру вновь приходит Алексей. Однако тюремный товарищ преследует свои корыстные цели.



Какую цену придется заплатить Владимиру, расскажет драма «Караганда». Фильм смотреть онлайн вы сможете на Wink.

