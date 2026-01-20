Капитанская дочка (фильм, 1958) смотреть онлайн
1958, Капитанская дочка
Драма, Исторический104 мин0+
О фильме
Дворянин Гринёв, отправляющийся навоенную службу, попадает вметель и, добравшись допостоялого двора, жалует своего проводника Пугачёва тулупом. Место службы Гринёва оказывается небольшой крепостью. Онвлюбляется вдочь коменданта Машу иоказывается ранен надуэли из-за неё офицером Швабриным. Вскоре Пугачёв поднимает восстание, захватывает крепость иказнит родителей Маши, аГринёва отпускает. Тотполучает письмо отневесты иузнаёт, чтоШвабрин, ставший сообщником Пугачёва, принуждает её кзамужеству.
СтранаСССР
ЖанрИсторический, Драма
Время104 мин / 01:44
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ВКРежиссёр
Владимир
Каплуновский
- ИААктриса
Ия
Арепина
- Актёр
Олег
Стриженов
- ВДАктёр
Владимир
Дорофеев
- СЛАктёр
Сергей
Лукьянов
- ВМАктриса
Варвара
Мясникова
- Актёр
Вячеслав
Шалевич
- АШАктёр
Анатолий
Шишков
- ИЗАктриса
Ирина
Зарубина
- ЛЗАктёр
Лев
Золотухин
- НЮАктёр
Николай
Юдин
- АПСценарист
Александр
Пушкин
- НВПродюсер
Николай
Владимиров
- ЛПМонтажёр
Людмила
Печиева
- ЭГОператор
Эмиль
Гулидов
- ТХКомпозитор
Тихон
Хренников