Капитанская дочка (фильм, 1958) смотреть онлайн

Капитанская дочка
Капитанская дочка

Капитанская дочка (фильм, 1958)

1958, Капитанская дочка
Драма, Исторический104 мин0+
О фильме

Дворянин Гринёв, отправляющийся навоенную службу, попадает вметель и, добравшись допостоялого двора, жалует своего проводника Пугачёва тулупом. Место службы Гринёва оказывается небольшой крепостью. Онвлюбляется вдочь коменданта Машу иоказывается ранен надуэли из-за неё офицером Швабриным. Вскоре Пугачёв поднимает восстание, захватывает крепость иказнит родителей Маши, аГринёва отпускает. Тотполучает письмо отневесты иузнаёт, чтоШвабрин, ставший сообщником Пугачёва, принуждает её кзамужеству.

Страна
СССР
Жанр
Исторический, Драма
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.7 IMDb

