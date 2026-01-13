Капитан Нова (фильм, 2021) смотреть онлайн

Храбрая женщина отправляется в прошлое, чтобы предотвратить глобальную катастрофу. После путешествия во времени она обнаруживает, что снова стала девочкой. Семейная фантастика «Капитан Нова» — фильм о смелости, дружбе и любви к планете Земля.



В 2050 году добыча нефти в Арктике привела к выбросу метана и ускорению глобального потепления. Планета переживает разрушительные наводнения, воздухом стало почти невозможно дышать, а те немногие, кому удалось выжить, теперь обитают под землей. Капитан Нова, смелая женщина-пилот, возвращается в прошлое, надеясь остановить арктический проект до того, как он нанесет миру непоправимый вред. Однако у путешествия во времени оказываются неожиданные последствия: Нова стремительно молодеет, и на вид ей теперь не больше 12 лет. Взрослые ей не верят, так что единственной надеждой становится верный робот и впечатлительный школьник Нас, который своими глазами видел падение ее корабля.



Что они предпримут, чтобы спасти планету, вы узнаете, когда будете смотреть фильм «Капитан Нова» в онлайн-кинотеатре Wink.

