Актёры и съёмочная группа фильма «Капернаум»

Актёры и съёмочная группа фильма «Капернаум»

Режиссёры

Надин Лабаки

Nadine Labaki
Режиссёр

Актёры

Зейн Аль Раффеа

Zain Al Rafeea
АктёрZain
Йорданос Шифероу

Yordanos Shiferaw
Актриса
Болуватифе Трэжа Банкоул

Boluwatife Treasure Bankole
Актриса
Кавсар Аль Хаддад

Kawsar Al Haddad
Актриса
Фади Юзеф

Fadi Yousef
Актёр
Хаита «Седра» Иззам

Cedra Izzam
Актриса
Алаа Чучнье

Alaa Chouchnieh
Актёр
Елиас Хури

Elias Khoury
Актёр

Сценаристы

Надин Лабаки

Nadine Labaki
Сценарист
Жорж Хаббаз

Georges Khabbaz
Сценарист

Продюсеры

Джослин Барнс

Joslyn Barnes
Продюсер

Художники

Зейна Сааб де Мелеро

Zeina Saab de Melero
Художница

Монтажёры

Лор Гердетт

Laure Gardette
Монтажёр

Композиторы

Халед Музаннар

Khaled Mouzanar
Композитор