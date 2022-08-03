Каньоны
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Каньоны (фильм, 2013) смотреть онлайн

6.52013, The Canyons
Триллер, Драма96 мин18+

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О фильме

Фильм о судьбе двух влюбленных в «городе греха» Лос-Анджелесе. Они молоды, жаждут славы и денег, одержимы страстью. По законам жанра, где-то рядом, естественно, оказывается смерть, и цепочка кровавых событий приводит к неожиданным последствиям.

Страна
США
Жанр
Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

4.2 КиноПоиск
3.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Каньоны»