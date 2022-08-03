Каньоны (фильм, 2013) смотреть онлайн
6.52013, The Canyons
Триллер, Драма96 мин18+
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О фильме
Фильм о судьбе двух влюбленных в «городе греха» Лос-Анджелесе. Они молоды, жаждут славы и денег, одержимы страстью. По законам жанра, где-то рядом, естественно, оказывается смерть, и цепочка кровавых событий приводит к неожиданным последствиям.
Рейтинг
4.2 КиноПоиск
3.8 IMDb
- ПШРежиссёр
Пол
Шредер
- Актриса
Линдси
Лохан
- ДДАктёр
Джеймс
Дин
- НДАктёр
Нолан
Джерард Фанк
- АБАктриса
Аманда
Брукс
- ТХАктриса
Тенилл
Хьюстон
- Актёр
Гас
Ван Сент
- ДЭАктёр
Джарод
Эйнсон
- ДАктёр
Дэниэл
- ДБАктёр
Джим
Бёвен
- БИСценарист
Брет
Истон Эллис
- Продюсер
Брэкстон
Поуп
- МЛАктриса дубляжа
Марина
Локтионова
- МЖАктёр дубляжа
Михаил
Жонин
- ПСАктёр дубляжа
Павел
Скороходько
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Антонова
- ЕБАктриса дубляжа
Елена
Блинникова
- ТСМонтажёр
Тим
Силано
- ДДОператор
Джон
ДеФазио
- БККомпозитор
Брендан
Каннинг