Фильм о судьбе двух влюбленных в «городе греха» Лос-Анджелесе. Они молоды, жаждут славы и денег, одержимы страстью. По законам жанра, где-то рядом, естественно, оказывается смерть, и цепочка кровавых событий приводит к неожиданным последствиям.

