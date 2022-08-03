Каникулы off-line 2 (фильм, 2019) смотреть онлайн
2019, Каникулы off-line 2
Комедия, Семейный102 мин18+
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О фильме
Кайрат принимает предложение инвесторов и уходит в крупный холдинг на руководящую должность. А главными в лагере «Аулкемп» оставляет своих безалаберных друзей Дастана и Болата, которые, в свою очередь, ругаются в первый же день и делят лагерь на два противоборствующих клана. Смогут ли «взрослые» дети Дастан и Болат справиться с новым потоком городских избалованных детей, которые ни дня не были в настоящем ауле?
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
4.8 IMDb
- ЕКРежиссёр
Ернар
Курмашев
- РАРежиссёр
Руслан
Акун
- МААктёр
Мейргат
Амангелдин
- БЕАктёр
Бекзат
Елеусизов
- ЕЕАктёр
Еламан
Есентаев
- ДБАктриса
Динара
Бактыбаева
- АШАктёр
Азамат
Шаргынов
- МХАктёр
Магжан
Хамит
- АДАктёр
Арман
Джаксыгулов
- ЗНАктриса
Зарина
Нуржанова
- АААктёр
Артур
Аскарулы
- ЕКСценарист
Ернар
Курмашев
- РАСценарист
Руслан
Акун
- АУСценарист
Алишер
Утев
- АСПродюсер
Акан
Сатаев
- ЖКОператор
Жантай
Кыдыралиев