Каникулы off-line 2 (фильм, 2019) смотреть онлайн

Кайрат принимает предложение инвесторов и уходит в крупный холдинг на руководящую должность. А главными в лагере «Аулкемп» оставляет своих безалаберных друзей Дастана и Болата, которые, в свою очередь, ругаются в первый же день и делят лагерь на два противоборствующих клана. Смогут ли «взрослые» дети Дастан и Болат справиться с новым потоком городских избалованных детей, которые ни дня не были в настоящем ауле?

