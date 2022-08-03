Каникулы off-line 2
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Каникулы off-line 2

Каникулы off-line 2 (фильм, 2019) смотреть онлайн

2019, Каникулы off-line 2
Комедия, Семейный102 мин18+

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О фильме

Кайрат принимает предложение инвесторов и уходит в крупный холдинг на руководящую должность. А главными в лагере «Аулкемп» оставляет своих безалаберных друзей Дастана и Болата, которые, в свою очередь, ругаются в первый же день и делят лагерь на два противоборствующих клана. Смогут ли «взрослые» дети Дастан и Болат справиться с новым потоком городских избалованных детей, которые ни дня не были в настоящем ауле?

Страна
Казахстан
Жанр
Комедия, Семейный
Качество
SD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
4.8 IMDb