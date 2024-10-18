Как взломать экзамен (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно

Талантливая студентка разрабатывает сложную систему, чтобы помогать богатым однокурсникам сдавать сложные тесты. Авантюрный триллер «Как взломать экзамен» — фильм о проблемах системы образования и классового расслоения по мотивам тайского хита «Злой гений».



2016 год. Девушку Линн бесплатно принимают в престижную частную школу за успехи в учебе. Для ее отца Мэна это отличные новости: он мечтает, чтобы дочь занялась точными науками и сумела добиться большего, чем он. Сама же Линн мечтает стать пианисткой, но пока держит свои амбиции в секрете. Подружившись с одноклассницей из богатой семьи Грэйс, Линн получает доступ в мир роскоши. Но деньги не помогают Грэйс в подготовке к экзаменам, и ей приходится просить помощи у Линн. Та, в свою очередь, не против заработать авторитет среди одноклассников и получить денег, поэтому создает сложную систему, позволяющую двоечникам с легкостью справляться с тестами. Постепенно у Линн появляется все больше клиентов, но последствия не заставляют себя ждать.



