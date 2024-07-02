Как украсть у вора (фильм, 2015) смотреть онлайн

Идеальный план по ограблению банка дает трещину, когда в дело вступает полиция и местные политики. Испано-аргентинский криминальный триллер «Как украсть у вора», фильм 2015 года в духе «Бумажного дома», держит в напряжении до конца.



Шестеро мужчин решают ограбить городской банк Валенсии. Они отлично подготовились. У них есть оружие, нужная экипировка и самое главное — продуманный до мелочей план. Их лидер, опытный вор по прозвищу Уругваец, точно знает, что делать: попав в здание, им нужно удерживать контроль над ситуацией, методично опустошить как можно больше сейфов, а затем уйти с добычей по выкопанному проходу, ведущему к заброшенному метро. Однако этим холодным дождливым утром дня Х не все оказывается во власти грабителей. Налет привлекает внимание не только полиции, но и штаба президента, чей начальник Ферран узнает о происшествии тревожные подробности.



Что пошло не так в этой, казалось бы, беспроигрышной схеме и как здесь замешана политика, расскажет фильм «Как украсть у вора», смотреть онлайн который можно на Wink.

