Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса
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Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса

Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса (фильм, 2007) смотреть онлайн

2007, Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса
Драмы, Исторические153 мин18+

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Сюжет

История самого печально известного преступника Америки времен Дикого Запада. Дерзкий и непредсказуемый Джесси Джеймс — легендарный вор. Он всегда тщательно планирует свои нападения, и ведет войну с теми, кто наживает деньги и славу, прикрываясь его именем. В 1881 году в ряды банды Джеймса вступает Роберт Форд. Со временем Джесси падает в глазах Форда, который никогда не отличался смелостью. Никто и не мог предположить, что именно этот трусливый юнец, возмущенный поведением главаря, отважится на убийство Джесси.

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