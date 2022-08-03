Как создать идеального парня (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, How to Build a Better Boy
Фантастика, Кино для детей88 мин6+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Две студентки Мэи Хартли и Габби Харрисон решают создать идеального бойфренда. Что они не учли, это то, что компьютер, который они используют для этого, настроен для создания роботов суперсолдат…
ЖанрФантастика, Кино для детей
КачествоSD
Время88 мин / 01:28
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.4 IMDb
- ЧЭАктриса
Чайна
Энн Макклейн
- КБАктриса
Келли
Бёрглунд
- МУАктёр
Маршалл
Уильямс
- МШАктёр
Мэтт
Шайвли
- ЭААктриса
Эшли
Аргота
- НСАктёр
Ной
Сентинео
- РБАктёр
Роджер
Барт
- РЛАктёр
Рон
Лиа
- ИЛАктриса
Иева
Лакс
- ПНАктёр
Паулину
Нунеш
- ДМСценарист
Джейсон
Мэйланд
- РШПродюсер
Робин
Шорр
- ЕЧАктриса дубляжа
Елизавета
Чабан
- ВВАктриса дубляжа
Виктория
Войнич-Слуцкая
- ИСАктёр дубляжа
Игорь
Сергеев
- АБАктёр дубляжа
Александр
Быковский
- ОВАктриса дубляжа
Ольга
Вечерик
- ДАОператор
Дэвид
А. Макин
- КБКомпозитор
Кеннет
Бургомастер