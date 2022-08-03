Wink
Детям
Как создать идеального парня

Как создать идеального парня (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, How to Build a Better Boy
Фантастика, Кино для детей88 мин6+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Две студентки Мэи Хартли и Габби Харрисон решают создать идеального бойфренда. Что они не учли, это то, что компьютер, который они используют для этого, настроен для создания роботов суперсолдат…

Жанр
Фантастика, Кино для детей
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Как создать идеального парня»