Как был завоеван Запад
Актёры и съёмочная группа фильма «Как был завоеван Запад»

Режиссёры

Джон Форд

John Ford
Режиссёр
Генри Хэтэуэй

Henry Hathaway
Режиссёр
Джордж Маршалл

George Marshall
Режиссёр
Ричард Торп

Richard Thorpe
Режиссёр

Актёры

Кэррол Бейкер

Carroll Baker
АктрисаEve Prescott
Ли Дж. Кобб

Lee J. Cobb
АктёрMarshal Lou Ramsey
Генри Фонда

Henry Fonda
АктёрJethro Stuart
Кэролин Джонс

Carolyn Jones
АктрисаJulie Rawlings
Карл Молден

Karl Malden
АктёрZebulon Prescott
Грегори Пек

Gregory Peck
АктёрCleve Van Valen
Джордж Пеппард

George Peppard
АктёрZeb Rawlings
Роберт Престон

Robert Preston
АктёрRoger Morgan
Дебби Рейнолдс

Debbie Reynolds
АктрисаLilith Prescott
Джеймс Стюарт

James Stewart
АктёрLinus Rawlings

Сценаристы

Джон Гэй

John Gay
Сценарист

Продюсеры

Бернард Смит

Bernard Smith
Продюсер

Художники

Уолтер Планкетт

Walter Plunkett
Художник
Рон Талски

Ron Talsky
Художник
Генри Грейс

Henry Grace
Художник
Джек Миллс

Jack Mills
Художник

Монтажёры

Харольд Ф. Кресс

Harold F. Kress
Монтажёр

Операторы

Уильям Х. Дэниелс

William H. Daniels
Оператор
Милтон Р. Крэснер

Milton R. Krasner
Оператор
Чарльз Лэнг

Charles Lang
Оператор
Джозеф ЛаШелл

Joseph LaShelle
Оператор

Композиторы

Альфред Ньюман

Alfred Newman
Композитор